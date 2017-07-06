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Юсупов переходит в аренду в «Ростов», Панюков остаётся в «Зените»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Зенит, Ростов, Сарсания Константин , Панюков Андрей, Юсупов Артур, Новосельцев Иван
Сегодня, 10:51 | Источник: ТАСС | Редакция: Сергей Иванов
Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что детали аренды полузащитника команды Артура Юсупова в «Ростов» еще согласовываются.
«В ближайшее время он станет игроком „Ростова“. Буквально на днях оформим его переход. Речь идет об аренде, пока на год.
По Новосельцеву решения пока не принято, потому что он чуть пропустил сбор, работал с тренером по физподготовке. Когда команда вернется со сбора, он начнет работать в общей группе, тогда и решим.
Панюков, скорее всего, останется в клубе, будет работать с главной командой, но играть начнет в „Зените-2“. Тренерский штаб считает, что ему еще надо доказывать».
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Сообщение в аккаунте Дзюбы подписано как "Белый и черный".
Не ну этих надо гнать,они блогеры или кто там.а не футболисты!!! Очень хочется.что бы Полоз и Панюков играли в старте!
конечно при такой конкуренции,шанса ему не дадут.
Ребята, не выдавайте желаемое за действительность.
ему бы практику