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«Бордо» ведёт с «Зенитом» переговоры по Йовановичу
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, Зенит, Бордо, Йованович Вукашин, Гарсия Хавьер
Вчера, 22:52 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Сергей Иванов
«Бордо» продолжает переговоры с «Зенитом» по защитнику Вукашину Йовановичу. Французский клуб надеется продлить аренду игрока, которого брал в прошлом сезоне у петербуржцев. По данным источника, переговоры продвинулись и стороны могут прийти к соглашению, поскольку «Зенит» не очень рассчитывает на Йовановича. Ранее появилась информация, что «Бордо» также интересуется полузащитником Хави Гарсией.
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Нельзя всё время покупать и покупать.
Надо и о балансе подумать.