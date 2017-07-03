«Бордо» ведёт с «Зенитом» переговоры по Йовановичу

«Бордо» продолжает переговоры с «Зенитом» по защитнику Вукашину Йовановичу. Французский клуб надеется продлить аренду игрока, которого брал в прошлом сезоне у петербуржцев. По данным источника, переговоры продвинулись и стороны могут прийти к соглашению, поскольку «Зенит» не очень рассчитывает на Йовановича. Ранее появилась информация, что «Бордо» также интересуется полузащитником Хави Гарсией.