Тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА Ткачева

Тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. При этом предусмотрена опция выкупа.

В прошлом сезоне Ткачев выступал на правах аренды в «Крыльях Советов», где провел 20 матчей и забил два гола.