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Тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА Ткачева
Сегодня, 17:36 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Тульский «Арсенал» арендовал у ЦСКА полузащитника Сергея Ткачева. Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. При этом предусмотрена опция выкупа.
В прошлом сезоне Ткачев выступал на правах аренды в «Крыльях Советов», где провел 20 матчей и забил два гола.
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