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«Оренбург» арендовал Ефремова у ЦСКА
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: аренда игроков, ЦСКА, Оренбург, Ефремов Дмитрий
Сегодня, 16:45 | Источник: ФК ЦСКА Москва | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов следующий сезон проведет на правах аренды в «Оренбурге».
Предыдущий сезон Ефремов также играл в «Оренбурге» в аренде. 22-летний хавбек провел 20 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.
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