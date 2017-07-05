«Оренбург» арендовал Ефремова у ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Ефремов следующий сезон проведет на правах аренды в «Оренбурге».

Предыдущий сезон Ефремов также играл в «Оренбурге» в аренде. 22-летний хавбек провел 20 матчей в РФПЛ и забил 1 гол.