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«Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом»
Сегодня, 18:59 | Источник: Твиттер ФК "Динамо" М | Редакция: Роман Мельник
Сегодня состоялся товарищеский поединок между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». На 75-й минуте счет открыл Антон Соснин, но уже через 9 минут Кирилл Комбаров реализовал пенальти и свел противостояние к ничейному результату.
«Динамо» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)
Голы: Соснин 75 — Комбаров 84 (пенальти)
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С. Терехов, Катрич, Соу, Зотов, Панченко, Ташаев, Вандерсон.
Запас: Лещук, Нарубин, Морозов, Калугин, Белоруков, Ионов, Темников, Сапета, Соснин, Кузьмин, Луценко, Бечирай, Погребняк.
«Арсенал»: Габулов, Григалава, Хагуш, Беляев, Александров, Боурчану, Берхамов, Шевченко, К. Комбаров, Ткачев, Сикоев.
Запас: Березин, Аджоев, Ярмолицкий, Денисов, Левашов, Мингазов.
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