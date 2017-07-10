Рейтинг@Mail.ru

«Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом»

Матч: ДинамоДинамо1 : 1АрсеналАрсенал
Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события
Сегодня, 18:59 | Источник: Твиттер ФК "Динамо" М | Редакция: Роман Мельник

Сегодня состоялся товарищеский поединок между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». На 75-й минуте счет открыл Антон Соснин, но уже через 9 минут Кирилл Комбаров реализовал пенальти и свел противостояние к ничейному результату.

«Динамо» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)
Голы: Соснин 75 — Комбаров 84 (пенальти)

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С. Терехов, Катрич, Соу, Зотов, Панченко, Ташаев, Вандерсон.

Запас: Лещук, Нарубин, Морозов, Калугин, Белоруков, Ионов, Темников, Сапета, Соснин, Кузьмин, Луценко, Бечирай, Погребняк.

«Арсенал»: Габулов, Григалава, Хагуш, Беляев, Александров, Боурчану, Берхамов, Шевченко, К. Комбаров, Ткачев, Сикоев.

Запас: Березин, Аджоев, Ярмолицкий, Денисов, Левашов, Мингазов.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 20:00
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:31
ответ пользователю piercman (раскрыть)
Показать
Немного троллинга
Сегодня 19:29
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:26
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:24
Показать
Немного троллинга
Сегодня 19:24
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 19:19
, чтобы видеть комментарии
  4
Сегодня 19:12
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 19:01
, чтобы видеть комментарии
  7
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
10:52 Фото «Краснодар» представил форму на грядущий сезон 20
Вадим Багров
По имени «Ахмат». Как стартует новая эпоха?
«Терек» финишировал на пятой позиции, но «Ахмату» Кононова будет сложно прыгнуть выше. «Соккер.ру» собирает сведения о готовности футболистов из Грозного.
Комментариев: 7
00:52 Резепов: «„Арсенал“ потерял Максимова на неопределенный срок» 1
00:49 Футболисты тульского «Арсенала» прошли медобследование в Москве 3
00:23 Видео «Ахмат» провел первую тренировку после возвращения со сборов 8
Вчера
19:15 «Уфа» закончила австрийский сбор победой над «Арминией» 10
13:22 Дзагоев вышел в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром» и отметился голом 45
08 июля 2017
21:30 Стадион «Локомотив» заявлен резервной ареной «Спартака» на Лигу чемпионов 15
21:22 Гол Бухарова принес победу «Ростову» над «Брондбю» 31
Александр Чистяков
Особая каста. 30 аргентинцев в РФПЛ
«Зенит» подписал уже двух игроков из Аргентины – Паредеса и Дриусси. «Соккер.ру» прочесал архивы и готов рассказать, как играли аргентинские футболисты в РФПЛ. 
Комментариев: 17
все материалы по этой теме
Турниры