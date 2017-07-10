«Динамо» сыграло вничью с тульским «Арсеналом»

Сегодня состоялся товарищеский поединок между московским «Динамо» и тульским «Арсеналом». На 75-й минуте счет открыл Антон Соснин, но уже через 9 минут Кирилл Комбаров реализовал пенальти и свел противостояние к ничейному результату.

«Динамо» – «Арсенал» – 1:1 (0:0)

Голы: Соснин 75 — Комбаров 84 (пенальти)

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шунич, С. Терехов, Катрич, Соу, Зотов, Панченко, Ташаев, Вандерсон.

Запас: Лещук, Нарубин, Морозов, Калугин, Белоруков, Ионов, Темников, Сапета, Соснин, Кузьмин, Луценко, Бечирай, Погребняк.

«Арсенал»: Габулов, Григалава, Хагуш, Беляев, Александров, Боурчану, Берхамов, Шевченко, К. Комбаров, Ткачев, Сикоев.

Запас: Березин, Аджоев, Ярмолицкий, Денисов, Левашов, Мингазов.