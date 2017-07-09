«Уфа» закончила австрийский сбор победой над «Арминией»

«Уфа» завершила свой австрийский сбор и возвращается в столицу Башкортостана, где будет готовиться к матчу первого тура РФПЛ с «Тосно».

В последнем контрольном поединке российский коллектив встретился с выступающей во второй немецкой Бундеслиге «Арминией» из города Билефельд. Встреча выдалась небогатой на голы. Единственным забитым мячом отметился хорватский легионер «Уфы» Иван Пауревич на 12-й минуте.

Таким образом, уфимцы одержали победы во всех трех матчах в рамках австрийского учебно-тренировочного сбора.

В другом товарищеском поединке сегодняшнего дня ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром».