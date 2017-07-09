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«Уфа» закончила австрийский сбор победой над «Арминией»

Соккер.Ру // Товарищеские матчи. Клубы 2017, Россия: события, Уфа, Арминия
Сегодня, 19:15 | Источник: ФК "Уфа" | Редакция: Роман Мельник

«Уфа» завершила свой австрийский сбор и возвращается в столицу Башкортостана, где будет готовиться к матчу первого тура РФПЛ с «Тосно». 

В последнем контрольном поединке российский коллектив встретился с выступающей во второй немецкой Бундеслиге «Арминией» из города Билефельд. Встреча выдалась небогатой на голы. Единственным забитым мячом отметился хорватский легионер «Уфы» Иван Пауревич на 12-й минуте.

Таким образом, уфимцы одержали победы во всех трех матчах в рамках австрийского учебно-тренировочного сбора.  

В другом товарищеском поединке сегодняшнего дня ЦСКА сыграл вничью с «Краснодаром».

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