«Динамо» 10 июля сыграет с тульским «Арсеналом»

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о том, что 10 июля клуб проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Встреча состоится на базе «бело-голубых» в Новогорске.

Напомним, что накануне «Динамо» в контрольном матче разобралось с болгарским «Лудогорцем» (3:1).