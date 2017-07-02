30
«Динамо» 10 июля сыграет с тульским «Арсеналом»
Сегодня, 21:30 | Источник: Твиттер ФК "Динамо" М | Редакция: Максим Коджеспиров
Пресс-служба московского «Динамо» объявила о том, что 10 июля клуб проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Встреча состоится на базе «бело-голубых» в Новогорске.
Напомним, что накануне «Динамо» в контрольном матче разобралось с болгарским «Лудогорцем» (3:1).
#Динамо проведет контрольный матч с тульским @pfc_arsenal 10 июля на базе в Новогорске. #fcdm
— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 2 июля 2017 г.
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через