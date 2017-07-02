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«Динамо» 10 июля сыграет с тульским «Арсеналом»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Динамо М, Арсенал Т
Сегодня, 21:30 | Источник: Твиттер ФК "Динамо" М | Редакция: Максим Коджеспиров

Пресс-служба московского «Динамо» объявила о том, что 10 июля клуб проведет товарищеский матч с тульским «Арсеналом». Встреча состоится на базе «бело-голубых» в Новогорске.

Напомним, что накануне «Динамо» в контрольном матче разобралось с болгарским «Лудогорцем» (3:1).

 

 

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