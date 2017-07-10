«Краснодар» представил форму на грядущий сезон

На официальной странице «Краснодара» в сети «Twitter» появились фото домашнего и гостевого комплектов формы на сезон-2017/18.

Домашний комплект экипировки «горожан» выполнен в традиционных черно-зеленых цветах. Гостевая форма – белая с вставками черного и зеленого цветов.

Техническим спонсором «быков» выступила компания PUMA.

Отметим, что на фотографиях с презентации не оказалось нападающего «Краснодара» Федора Смолова, который, скорее всего, покинет клуб этим летом.