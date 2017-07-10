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Футболисты тульского «Арсенала» прошли медобследование в Москве

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Арсенал Т
Сегодня, 00:49 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Максим Коджеспиров

Игроки тульского «Арсенала», вернувшись с заключительного австрийского сбора, прошли плановое медицинское обследование в одной из московских клиник. Футболисты прошли ряд традиционных процедур, в числе которых электрокардиограмма, УЗИ и тредмил-тест.

Ранее сообщалось, что тульский «Арсенал» взял в аренду игрока «Лилля» Стофира Сунцу.

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