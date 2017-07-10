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«Ахмат» провел первую тренировку после возвращения со сборов

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Ахмат
Сегодня, 00:23 | Источник: ФК "Ахмат" | Редакция: Роман Мельник

«Ахмат» завершил международный сбор и вернулся в Грозный. 9 июля команда провела свою первую тренировку после возвращения.

«Занятие посетил президент команды Магомед Даудов, который поприветствовал коллектив, познакомился с помощниками главного тренера Олега Кононова, вошедшими в тренерский штаб, и новичками команды.

В часовой тренировке была исключена силовая работа. После короткой пробежки и игры в „квадрат“, поработали над ударами после фланговых передач. До первого официального матча команда будет проводить по одной тренировке в день», - сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что в недавнем товарищеском поединке «Ахмат» уступил «Лудогорцу», а последняя встреча команды закончилась разгромной победой над «Янг Бойз» (4:1).

Первый матч нового сезона РФПЛ грозненский коллектив проведет 16 июля дома против «Амкара».

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