«Ахмат» провел первую тренировку после возвращения со сборов

«Ахмат» завершил международный сбор и вернулся в Грозный. 9 июля команда провела свою первую тренировку после возвращения.

«Занятие посетил президент команды Магомед Даудов, который поприветствовал коллектив, познакомился с помощниками главного тренера Олега Кононова, вошедшими в тренерский штаб, и новичками команды.

В часовой тренировке была исключена силовая работа. После короткой пробежки и игры в „квадрат“, поработали над ударами после фланговых передач. До первого официального матча команда будет проводить по одной тренировке в день», - сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, что в недавнем товарищеском поединке «Ахмат» уступил «Лудогорцу», а последняя встреча команды закончилась разгромной победой над «Янг Бойз» (4:1).

Первый матч нового сезона РФПЛ грозненский коллектив проведет 16 июля дома против «Амкара».