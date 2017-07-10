Рейтинг@Mail.ru

Резепов: «„Арсенал“ потерял Максимова на неопределенный срок»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Арсенал Т, Максимов Илья
Сегодня, 00:52 | Источник: ФК "Арсенал" Тула | Редакция: Роман Мельник

Руководитель медицинского штаба тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии полузащитника Ильи Максимова, получившего серьезную травму еще во время зимнего сбора:

«К сожалению, мы потеряли Илью на неопределенный срок. В ближайшие пару дней должны прийти результаты МРТ, после которых мы точно сможем сказать, когда он вернется.

К счастью, другой креативный полузащитник Кантемир Берхамов в лазарете не задержался. Сегодня - работа в общей группе, а завтра Кантемир сможет выйти в спарринге с московским „Динамо“.

В целом, если брать функциональное состояние ребят, оно - положительное. На сборах был проделан большой объем скоростно-силовой работы, благодаря которому нам удалось заложить нужный фундамент. Будем надеяться, что он поможет в предстоящем сезоне показывать достойные результаты».

Отметим, что сегодня тульская команда прошла медобследование в Москве.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Другие материалы по теме:
00:49 Футболисты тульского «Арсенала» прошли медобследование в Москве 1
00:23 Видео «Ахмат» провел первую тренировку после возвращения со сборов 1
Вчера
19:15 «Уфа» закончила австрийский сбор победой над «Арминией» 8
13:22 Дзагоев вышел в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром» и отметился голом 44
08 июля 2017
21:30 Стадион «Локомотив» заявлен резервной ареной «Спартака» на Лигу чемпионов 15
21:22 Гол Бухарова принес победу «Ростову» над «Брондбю» 31
Александр Чистяков
Особая каста. 30 аргентинцев в РФПЛ
«Зенит» подписал уже двух игроков из Аргентины – Паредеса и Дриусси. «Соккер.ру» прочесал архивы и готов рассказать, как играли аргентинские футболисты в РФПЛ. 
Комментариев: 17
20:48 Мутко пожелал удачи «Спартаку» в новом сезоне 52
20:14 Все результаты 1-го тура ФНЛ 50
20:13 Зобнин будет готов к зимним сборам 6
все материалы по этой теме
Турниры