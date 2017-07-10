Резепов: «„Арсенал“ потерял Максимова на неопределенный срок»

Руководитель медицинского штаба тульского «Арсенала» Александр Резепов рассказал о состоянии полузащитника Ильи Максимова, получившего серьезную травму еще во время зимнего сбора:

«К сожалению, мы потеряли Илью на неопределенный срок. В ближайшие пару дней должны прийти результаты МРТ, после которых мы точно сможем сказать, когда он вернется.

К счастью, другой креативный полузащитник Кантемир Берхамов в лазарете не задержался. Сегодня - работа в общей группе, а завтра Кантемир сможет выйти в спарринге с московским „Динамо“.

В целом, если брать функциональное состояние ребят, оно - положительное. На сборах был проделан большой объем скоростно-силовой работы, благодаря которому нам удалось заложить нужный фундамент. Будем надеяться, что он поможет в предстоящем сезоне показывать достойные результаты».

Отметим, что сегодня тульская команда прошла медобследование в Москве.