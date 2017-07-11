Дриусси прилетел в Санкт-Петербург

Новобранец «Зенита» Себастьян Дриусси уже находится в Санкт-Петербурге.

Форвард прилетел в Северную столицу, где его встретило руководство клуба: президент Сергей Фурсенко, спортивный директор Константин Сарсания и главный тренер Роберто Манчини.

Больше узнать о нападающем вы можете, прочитав нашу статью.