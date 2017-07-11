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Дриусси прилетел в Санкт-Петербург
Сегодня, 08:38 | Источник: твиттер Густаво Ярроча | Редакция: Антон Белюсь
Новобранец «Зенита» Себастьян Дриусси уже находится в Санкт-Петербурге.
Форвард прилетел в Северную столицу, где его встретило руководство клуба: президент Сергей Фурсенко, спортивный директор Константин Сарсания и главный тренер Роберто Манчини.
Больше узнать о нападающем вы можете, прочитав нашу статью.
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