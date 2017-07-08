Новенький в «Зените». Не звезди, Дриусси!

«Зенит» нагнетает конкуренцию в линии атаки: молодой и талантливый Дриусси собирается навязать борьбу Дзюбе, Полозу и Кокорину. «Соккер.ру» знакомится с Себастьяном.

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Имя: Себастьян Дриусси;

Гражданство: Аргентина;

Возраст: 21 год (9 февраля 1996);

Антропометрия: 179 сантиметров, 82 килограмма;

Прежний клуб: «Ривер Плейт»;

Позиция: центральный/крайний нападающий.

Статистика карьеры

В клубе: «Ривер Плейт» (2013 – 2017) = 107 матчей, 28 голов, 12 результативных передач.

Сборная Аргентины U15 (2011) = 7 матчей, 2 гола; сборная Аргентины U17 (2013 – 2014) = 16 матчей, 7 голов; сборная Аргентины U20 (2015 – 2016) = 8 матчей, 1 гол.

Детали трансфера

Доподлинно известно из официального источника только то, что срок контракта с «Зенитом» - четыре года. Судя по всему, питерцы договорились с «Ривер Плейтом» и Дриусси еще в середине июня. Быть может, рассчитывали договориться с Федором Смоловым, выбирали между несколькими кандидатами-легионерами или сомневались в Себастьяне, но достигнутые договоренности на некоторое время оказались «замороженными». Сейчас они активированы, и Дриусси – в «Зените», как бодро рапортует официальный рупор клуба. По разным данным, питерцы заплатили за аргентинского таланта от 15 до 21 миллиона евро, а зарплата Себастьяна на берегах Невы составит порядка 2.5 миллионов в европейской валюте без учета бонусов.

Любопытный факт №1: первым российским клубом, который заинтересовался Дриусси, был московский «Спартак», о чьем интересе сообщалось еще зимой. Летом же аргентинские СМИ писали, что наравне с «Зенитом» в гонке за Дриусси участвует «Локомотив».

С юности на виду

Себастьян играл за сборные Аргентины разных возрастов, начиная с команды 15-летних. Он дважды выигрывал молодежное первенство Южной Америки в составе сборных Аргентины U17 и U20. Именно благодаря этим двум турнирам, а также юношескому чемпионату мира 2013 года, который прошел в ОАЭ (Аргентина заняла четвертое место), Дриусси утвердился в статусе восходящей звезды

12 лет в «Ривер Плейте»

А широкую известность в узких скаутских кругах Себастьян получил гораздо раньше. В 9 лет его приняли в академию «Ривер Плейта», и Дриусси так лихо феерил среди сверстников, что весть о «новом Месси» разлетелась по всему свету. Бразильские и европейские клубы пытались увести юного Себа, так что «Риверу» пришлось пойти на беспрецедентный шаг: предложить 11-летнему парню полупрофессиональный контракт, а его родителям – 40 тысяч долларов.

Взрослая карьера: только один мощный сезон

За главную команду «Ривер Плейта» Себастьян дебютировал еще в конце 2013 года, в 17 лет, однако ему понадобилось три года, чтобы стать по-настоящему значимым игроком для аргентинского гранда. Пробуксовки связаны со стандартными болезнями роста – не забывайте, Дриусси всего 21 год, в нашей стране в футболисты подают надежды до 23-24, а также с путешествием по позициям. Аргентинец уютнее всего чувствует себя на острие атаки, но не каждый тренер готов отрядить в центр нападения форварда ростом 179 сантиметров, поэтому Себастьяну пришлось поиграть на каждом из флангов, а также на позиции «десятки». Дриусси сам отмечает, что утратил уверенность из-за постоянной смены ролей, и благодарит Марсело Гальярдо, который доверил ему место в нападении при схеме 4-2-2-2. Впрочем, стоило только начать за здравие: по ходу сезона «Ривер» часто играл по расстановке 4-3-3, в которой Дриусси оказывался слева и не жаловался. В кампании 2016/2017 Себастьян стал одним из ярчайших аргентинцев из числа тех, кто выступал на родине: 23 гола и 7 результативных передач в 44 матчах во всех турнирах. Впечатляющая статистика!

Любопытный факт №2: Буквально за полгода стоимость Дриусси взлетела, как минимум, вдвое. Ориентировочная стоимость «Трансфермаркта» - с 3.5 до 8 миллионов евро. Рыночная стоимость – с 10 до 20 миллионов евро.

Как поможет «Зениту»?

Учитывая стоимость трансфера и оснащение Дриусси, это приобретение под основу. А если помнить, что в «Зените» сейчас четыре квалифицированных форварда – Дзюба, Полоз, Кокорин и Дриусси, то Роберто Манчини логично избрать схему с двумя нападающими. Например, схему 4-3-1-2 алленаторе уже использовал в «Интере», подойдет она и «Зениту», где широкий выбор исполнителей в атаке подталкивает к использованию именно пар форвардов. Впрочем, даже в схеме 4-3-3 Дриусси не затеряется, слева – назовем это «позицией Данни», Себастьян чувствует себя достаточно комфортно, пусть предпочитает все-таки центр нападения.

Константин Сарсания о Дриусси: «„Зенит“ привлек универсализм Дриусси: Себастьян способен выйти на месте первого, второго форварда, сыграть слева. Исполнитель хороший – забивной, с дриблингом».

Стиль игры

Несмотря на невысокий рост, Дриусси отчаянно ведет борьбу на втором этаже и почти всегда выигрывает больше воздушных единоборств, чем Федор Смолов в матче с Португалией на Кубке Конфедераций. Ну, а если говорить о сильных сторонах, то это дриблинг, хлесткий удар и умение своевременно открыться в штрафной площади. Универсализм научил Дриусси не быть жадиной, он нацелен на ворота, как и положено форварду, но не в ущерб здравому смыслу. Если Себастьян продолжит делать в РФПЛ то же, чем занимался в Аргентине на протяжении последних месяцев, то станет звездой нашего чемпионата.

По стопам Мауро Икарди

За пределами поля Себастьян не является образцом для подражания: не отказывает себе в ночном отдыхе, появляется в телевизионных передачах, не связанных с футболом, меняет длинноногих подружек, не стесняясь уводить их у своих коллег по ремеслу. Например, Лансини, ныне выступающий за «Вест Хэм», называет экс-партнера по «Риверу» гламурным снобом, и обиду Мануэля понять можно: Себастьян разрушил его отношения с красоткой Барби Велес. «Дриусси был хорошим парнем, пока не стал знаменитым, но деньги и слава его сильно изменили. Никогда не забуду его поступок, этот выстрел в спину», - жалуется Лансини. Когда речь о молодом игроке из Южной Америки, который может стать настоящей звездой, клуб должен брать под контроль не только его развитие, но и досуг. Особенно, если он оказывается в новой стране, где полно соблазнов и красавиц, мечтающих о футболистах.

Любопытный факт №3: Одна из возможных причин отложенного перехода Дриусси в «Зенит» - проваленный допинг-тест футболистом. Ничего экстраординарного, но в пробе Себастьяна были обнаружены следы мочегонного препарата. Константин Сарсания утверждает, что Дриусси не входил в группу игроков, проваливших допинг, но пообещал, что аргентинец пройдет тщательнейшее медицинское обследование перед непосредственным подписанием контракта с «Зенитом».

Резюме. Талант, нуждающийся в контроле

Нет сомнений в классе игрока: Дриусси умеет на футбольном поле такое, что не по силам никакому российскому форварду. Но хватит ли ему мотивации и профессионализма? Большой незнакомый город, чужая страна, много денег – важно, чтобы Себастьян сконцентрировался на футболе и не пустился во все тяжкие. «Зенит» подписал парня, которого нужно не только тренировать и создавать условия для прогресса, но и воспитывать. 21-летний аргентинский футболист со склонностью к звездной болезни, получивший солидный контракт в России, автоматически зачисляется в группу риска, и в «Зените» должны учитывать этот фактор.