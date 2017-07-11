Дриусси прибыл в расположение «Зенита»

Новобранец «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл в расположение «сине-бело-голубых».

Напомним, что ранее нападающий прилетел в Санкт-Петербург, где его встретило руководство клуба, а уже после приехал на базу команды, где познакомился со своими новыми одноклубниками.