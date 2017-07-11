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Дриусси прибыл в расположение «Зенита»
Сегодня, 17:01 | Источник: Твиттер ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь
Новобранец «Зенита» Себастьян Дриусси прибыл в расположение «сине-бело-голубых».
Напомним, что ранее нападающий прилетел в Санкт-Петербург, где его встретило руководство клуба, а уже после приехал на базу команды, где познакомился со своими новыми одноклубниками.
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