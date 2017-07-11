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«Спартак» заявил Петковича под 3-м номером
Сегодня, 17:13 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Максим Коджеспиров
Московский «Спартак» подал заявку на чемпионат России сезона-2017/18. Новичок команды защитник Марко Петкович заявлен под третьим номером.
Напомним, что 24-летний Петкович перешел в «Спартак» из «Црвены Звезды» на правах свободного агента.
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