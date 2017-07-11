«Спартак» заявил Петковича под 3-м номером

Станислав Горин В отношениях со штангами Новый сезон РФПЛ на низком старте, и «Соккер.ру» обращает внимание на его особенность - у многих клубов за место под перекладиной сражаются по два футболиста! Комментариев: 6

Александр Чистяков 10 россиян, отказавших «Зениту» Сложно ответить веским «нет» на предложение «Зенита», который умеет убеждать игроков. Однако Смолов не хочет в Санкт-Петербург, и «Соккер.ру» вспомнил других отказников. Комментариев: 46