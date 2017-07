«Кристал Пэлас» арендовал Лофтуса-Чика у «Челси»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в «Кристал Пэлас», как и ожидалось. Игрок проведет в составе «орлов» один год на правах аренды.

В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 6 матчей в Премьер-Лиге.

Welcome @rubey_lcheek on a season-long loan! 👋#CPFC 🦅 have completed a #CheekyLoan signing from @ChelseaFC...

➡ https://t.co/TLZg2nY0kH pic.twitter.com/dWawIQz24E

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 12 июля 2017 г.