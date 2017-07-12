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«Кристал Пэлас» арендовал Лофтуса-Чика у «Челси»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Челси, Кристал Пэлас, Лофтус-Чик Рубен
Сегодня, 14:51 | Источник: ФК "Кристал Пэлас" | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик продолжит карьеру в «Кристал Пэлас», как и ожидалось. Игрок проведет в составе «орлов» один год на правах аренды.
В минувшем сезоне 21-летний футболист провел 6 матчей в Премьер-Лиге.
Welcome @rubey_lcheek on a season-long loan! 👋#CPFC 🦅 have completed a #CheekyLoan signing from @ChelseaFC...
➡ https://t.co/TLZg2nY0kH pic.twitter.com/dWawIQz24E
— Crystal Palace F.C. (@CPFC) 12 июля 2017 г.
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