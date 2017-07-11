«Алавес» купил у «Реала» Бурги

«Алавес» объявил о переходе нападающего «Реала» Бурги. Контракт с 23-летним игроком рассчитан на 4 года.

Бурги с 2012 года находился в системе «сливочных», сыграл множество игр за третью команду «Реала» и «Кастилью», однако до основы так и не добрался. Прошлые сезоны он проводил на правах аренды за «Эспаньол» и «Спортинг». В хихонском клубе Бурги сыграл 32 матча, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Ранее «Алавес» приобрел у «Реала» Энцо Зидана.