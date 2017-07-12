Джек Корк перешёл из «Суонси» в «Бёрнли»

Полузащитник «Суонси» Джек Корк будет выступать за «Бёрнли». Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на 4 года, сумма трансфера не разглашается.

Корк ранее уже играл за «Бёрнли» на правах аренды, будучи футболистом «Челси». Ранее состав «Бёрнли» пополнил нападающий Джонатан Уолтерс, перешедший из «Сток Сити».