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Джек Корк перешёл из «Суонси» в «Бёрнли»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферы, Бернли, Суонси Сити, Корк Джек
Сегодня, 05:34 | Источник: ФК "Бернли" | Редакция: Павел Молочный

Полузащитник «Суонси» Джек Корк будет выступать за «Бёрнли». Контракт с 28-летним хавбеком рассчитан на 4 года, сумма трансфера не разглашается.

Корк ранее уже играл за «Бёрнли» на правах аренды, будучи футболистом «Челси». Ранее состав «Бёрнли» пополнил нападающий Джонатан Уолтерс, перешедший из «Сток Сити».

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