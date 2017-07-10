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СМИ: «Лофтус-Чик перейдёт из „Челси“ в „Кристал Пэлас“ на правах аренды»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Кристал Пэлас, Лофтус-Чик Рубен
Сегодня, 11:02 | Источник: Thesun.co.uk | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, по слухам, продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».
По информации источника, «стекольщики» договорились с «синими» об аренде 21-летнего англичанина, на которого также претендовал «Ньюкасл», на один сезон. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр перед своим переходом.
Данная сделка должна стать первой для «Пэлас» с Франком де Буром на посту главного тренера команды.
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