СМИ: «Лофтус-Чик перейдёт из „Челси“ в „Кристал Пэлас“ на правах аренды»

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик, по слухам, продолжит карьеру в «Кристал Пэлас».

По информации источника, «стекольщики» договорились с «синими» об аренде 21-летнего англичанина, на которого также претендовал «Ньюкасл», на один сезон. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр перед своим переходом.

Данная сделка должна стать первой для «Пэлас» с Франком де Буром на посту главного тренера команды.