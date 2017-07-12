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Мбаппе сообщил о своем желании остаться в «Монако»
Сегодня, 00:51 | Источник: As.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе сообщил руководству клуба о своем желании остаться в команде. Футболист планирует еще один сезон отыграть в чемпионате Франции.
Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал с Мбаппе личный контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.
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