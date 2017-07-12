Мбаппе сообщил о своем желании остаться в «Монако»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе сообщил руководству клуба о своем желании остаться в команде. Футболист планирует еще один сезон отыграть в чемпионате Франции.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал с Мбаппе личный контракт с зарплатой 6-7 миллионов евро в год.