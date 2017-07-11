Защитник «Ромы» Жуканович перешел в «Дженоа»

«Дженоа» подписал защитника «Ромы» Эрвина Жукановича. Футболист перебрался в «Дженоа» на правах аренды до конца предстоящего сезона. По окончании сезона «Дженоа» сможет выкупить контракт футболиста.

Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» подписал контракт с защитником «Кьево» Николасом Сполли.