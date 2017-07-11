30
Защитник «Ромы» Жуканович перешел в «Дженоа»
Сегодня, 21:42 | Источник: ФК "Рома" | Редакция: Максим Коджеспиров
«Дженоа» подписал защитника «Ромы» Эрвина Жукановича. Футболист перебрался в «Дженоа» на правах аренды до конца предстоящего сезона. По окончании сезона «Дженоа» сможет выкупить контракт футболиста.
Ранее сообщалось о том, что «Дженоа» подписал контракт с защитником «Кьево» Николасом Сполли.
Другие материалы по теме:
21:31 Официально «Алавес» купил у «Реала» Бурги 0
21:19 Официально «Верона» приобрела полузащитника «Манчестер Сити» Сукулини 0
19:46 Официально «Монако» подписал вратаря «Осасуны» Льоренте 0
19:33 Официально Фото Рами переходит в «Марсель» 1
18:27 Официально Сын Клинсманна стал игроком «Герты» 8
18:17 Официально Киевское «Динамо» купило защитника «Леха» 4
Александр Чистяков
Засидевшийся на скамейке «Реала» Родригес принял необходимое решение для своей карьеры – перебрался в «Баварию». «Соккер.ру» - о большом трансфере.
17:17 Официально «Сампдория» подписала нападающего польского «Леха» 0
60
Или войдите через