Цилер сменил «Лестер» на «Штутгарт»

Вратарь «Лестера» Рон-Роберт Цилер продолжит карьеру в «Штутгарте». Сегодня он отправился в Германию для прохождения медосмотра. После этого Цилер подпишет трехлетний контракт со «Штутгартом».

28-летний страж ворот присоединился к «лисам» прошлым летом, но так и не сумел вытеснить из рамки Каспера Шмейхеля, в общей сложности проведя лишь 13 матчей.