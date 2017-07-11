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Цилер сменил «Лестер» на «Штутгарт»
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферы, Лестер Сити, Штутгарт, Цилер Рон-Роберт
Сегодня, 22:54 | Источник: ФК "Лестер" | Редакция: Дмитрий Кристя
Вратарь «Лестера» Рон-Роберт Цилер продолжит карьеру в «Штутгарте». Сегодня он отправился в Германию для прохождения медосмотра. После этого Цилер подпишет трехлетний контракт со «Штутгартом».
28-летний страж ворот присоединился к «лисам» прошлым летом, но так и не сумел вытеснить из рамки Каспера Шмейхеля, в общей сложности проведя лишь 13 матчей.
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