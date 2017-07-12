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Хамес будет выступать за «Баварию» под 11-м номером

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: события, Бавария, Родригес Хамес
Сегодня, 21:16 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Максим Коджеспиров

Новичок «Баварии» Хамес Родригес определился с игровым номером в команде. Футболист будет выступать за новый клуб под 11-м номером.

Ранее сообщалось, что зарплата Хамеса в «Баварии» будет составлять 6 миллионов евро в год.

 

 

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