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Хамес будет выступать за «Баварию» под 11-м номером
Сегодня, 21:16 | Источник: Твиттер ФК "Бавария" | Редакция: Максим Коджеспиров
Новичок «Баварии» Хамес Родригес определился с игровым номером в команде. Футболист будет выступать за новый клуб под 11-м номером.
Ранее сообщалось, что зарплата Хамеса в «Баварии» будет составлять 6 миллионов евро в год.
We have a new No. 1️⃣1️⃣!
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— FC Bayern English (@FCBayernEN) 12 июля 2017 г.
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