Хамес будет выступать за «Баварию» под 11-м номером

Новичок «Баварии» Хамес Родригес определился с игровым номером в команде. Футболист будет выступать за новый клуб под 11-м номером.

Ранее сообщалось, что зарплата Хамеса в «Баварии» будет составлять 6 миллионов евро в год.

We have a new No. 1️⃣1️⃣!

Get your @jamesdrodriguez #FCBayern shirt now 👉 https://t.co/DOHEfjwL2s

— FC Bayern English (@FCBayernEN) 12 июля 2017 г.