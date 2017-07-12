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Дуглас Коста проходит медобследование в «Ювентусе»

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: события, Бавария, Ювентус, Коста Дуглас
Сегодня, 13:21 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Роман Мельник

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста вчера прибыл в Турин, а сегодня с самого утра проходит все необходимые процедуры перед переходом в «Ювентус». Итальянский клуб информирует о том, что бразилец сейчас проходит медицинское обследование. Вероятно, о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

Ожидается, что сперва «старая синьора» возьмет игрока в аренду за 6 млн евро, а после его выкупит за 40 млн евро. 

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