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Дуглас Коста проходит медобследование в «Ювентусе»
Сегодня, 13:21 | Источник: ФК "Ювентус" | Редакция: Роман Мельник
Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста вчера прибыл в Турин, а сегодня с самого утра проходит все необходимые процедуры перед переходом в «Ювентус». Итальянский клуб информирует о том, что бразилец сейчас проходит медицинское обследование. Вероятно, о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.
Ожидается, что сперва «старая синьора» возьмет игрока в аренду за 6 млн евро, а после его выкупит за 40 млн евро.
Le visite mediche di @douglascosta sono in corso ➡️ https://t.co/F30fAWj5YT 👍 pic.twitter.com/jmXvONJPON
— JuventusFC (@juventusfc) 12 июля 2017 г.
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