Дуглас Коста проходит медобследование в «Ювентусе»

Полузащитник «Баварии» Дуглас Коста вчера прибыл в Турин, а сегодня с самого утра проходит все необходимые процедуры перед переходом в «Ювентус». Итальянский клуб информирует о том, что бразилец сейчас проходит медицинское обследование. Вероятно, о трансфере будет объявлено в самое ближайшее время.

Ожидается, что сперва «старая синьора» возьмет игрока в аренду за 6 млн евро, а после его выкупит за 40 млн евро.