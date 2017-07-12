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Дани Алвес извинился перед Гвардиолой

Соккер.Ру // Франция. Лига 1 2017/2018, Заграница: события, ПСЖ, Алвес Даниэль, Гвардиола Хосеп
Сегодня, 19:44 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Новичок ПСЖ Дани Алвес поделился впечатлениями от перехода в парижский клуб.

«Ко мне проявлял интерес не только „Манчестер Сити“, но и другие клубы из Англии. Я часто говорил, что мне нравится АПЛ, я также общался с представителями „Манчестер Сити“, но в Париже у меня есть друзья, а моя жена любит этот город.

Когда я переходил в „Юве“, то был эгоистичен. Я не слушал жену и друзей. Сейчас я постарался угодить всем.

Если Гвардиола обиделся, то я извиняюсь. Беру всю ответственность за это решение на себя. ПСЖ уже дважды пытался меня подписать, и на третий раз я не смог отказать. 

Я приехал сюда, чтобы поиграть вместе с Верратти, надеюсь, он услышит мои слова. Думаю, он может помочь нам выиграть Лигу чемпионов.

Мне всего 34 года и я могу еще многое дать клубу. Чувствую себя молодым и готов начать новое приключение».

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