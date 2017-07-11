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Зарплата Хамеса в «Баварии» составит 6 млн евро в год
Сегодня, 17:09 | Источник: Marca.com | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Реала» Хамес Родригес будет зарабатывать в «Баварии» 6 миллионов евро в год. Напомним, что футболист ближайшие два года проведет в аренде в мюнхенской команде.
Предположительно, после того, как истечет срок аренды, «Бавария» сможет выкупить права на 25-летнего колумбийца за 60 миллионов евро.
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