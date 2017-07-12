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«Барселона» начала подготовку к сезону без Месси, Неймара и Пике

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Барселона, Месси Лионель, Неймар, Пике Жерар
Сегодня, 19:19 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя

Сегодня «Барселона» под руководством Эрнесто Вальверде вышла из отпуска. Утром футболисты прошли медосмотр, а после этого приступили к тренировкам. 

В расположении каталонцев отсутствовали Лионель Месси, Жерар Пике и Неймар, который сейчас находятся в Японии. Туда они прибыли с официальным визитом в рамках спонсорского соглашения между «Барсой» и компанией Rakuten. В Японии игроки каталонцев встретятся с руководством Rakuten, выступят перед CМИ и примут участие в торжественном мероприятии.

19 июля «Барселона» вылетает в США, где в рамках Международного Кубка чемпионов она сыграет с «Ювентусом», «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

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