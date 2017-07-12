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ФИФА признала законным трансфер Неймара из «Сантоса» в «Барселону»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: события, Сантос, Барселона, Неймар
Сегодня, 11:31 | Источник: Globoesporte | Редакция: Роман Мельник

Эпопея со скандальным переходом Неймара из «Сантоса» в «Барселону», похоже, завершилась. По информации портала Globo Esporte, ФИФА признала трансфер законным и все обвинения в коррупции со сторон снимаются.

Напомним, что руководители инвестиционного фонда DIS, которые ранее владели 40 % прав на бразильца, утверждают, что недополучили деньги в момент перехода игрока в каталонский клуб. «Сантос» же заработал на сделке около 17 млн евро, тогда как остальная часть суммы (58,5 млн евро, по данным издания) достались футболисту и пресс-службе N&N Consultoria, представляющей интересы футболиста.

Пока неизвестно, обжалует ли бразильский клуб это решение.

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