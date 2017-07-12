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Налоговая служба провела обыск на яхте Роналду
Сегодня, 17:01 | Источник: hojeemdia.com.br | Редакция: Максим Коджеспиров
Представители Таможенного департамента налоговой инспекции Испании провели обыск на яхте форварда «Реала» Криштиану Роналду, который на данный момент отдыхает вместе с семьей на Балеарских островах. Во время обыска Роналду и его семья находились на яхте. Обыск при участии вооруженных людей продлился около полутора часов. Причины обыска не называются.
Вероятнее всего, обыски связаны с проблемами Роналду с налогами в Испании, о которых сообщалось ранее.
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