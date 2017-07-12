Налоговая служба провела обыск на яхте Роналду

Представители Таможенного департамента налоговой инспекции Испании провели обыск на яхте форварда «Реала» Криштиану Роналду, который на данный момент отдыхает вместе с семьей на Балеарских островах. Во время обыска Роналду и его семья находились на яхте. Обыск при участии вооруженных людей продлился около полутора часов. Причины обыска не называются.

Вероятнее всего, обыски связаны с проблемами Роналду с налогами в Испании, о которых сообщалось ранее.