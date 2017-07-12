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В финале юношеского Евро-2017 сыграют сборные Португалии и Англии

Соккер.Ру // Заграница: события, Англия (до 19), Португалия (до 19)
Сегодня, 21:08 | Редакция: Максим Коджеспиров

Сборные Португалии и Англии вышли в финал юношеского чемпионата Европы. В полуфинале турнира Португалия обыграла сборную Голландии, Англия оказалась сильнее сборной Чехии. Финал состоится в субботу, 15 июля.

Португалия - Голландия - 1:0 (1:0)
Гол: Фернандес 24.

Англия - Чехия - 1:0 (0:0)
Гол: Нмеча 90+4.

Напомним, что в конце июня завершился молодежный чемпионат Европы, на котором победу одержала сборной Германии.

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