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В финале юношеского Евро-2017 сыграют сборные Португалии и Англии
Сегодня, 21:08 | Редакция: Максим Коджеспиров
Сборные Португалии и Англии вышли в финал юношеского чемпионата Европы. В полуфинале турнира Португалия обыграла сборную Голландии, Англия оказалась сильнее сборной Чехии. Финал состоится в субботу, 15 июля.
Португалия - Голландия - 1:0 (1:0)
Гол: Фернандес 24.
Англия - Чехия - 1:0 (0:0)
Гол: Нмеча 90+4.
Напомним, что в конце июня завершился молодежный чемпионат Европы, на котором победу одержала сборной Германии.
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