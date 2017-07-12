В финале юношеского Евро-2017 сыграют сборные Португалии и Англии

Сборные Португалии и Англии вышли в финал юношеского чемпионата Европы. В полуфинале турнира Португалия обыграла сборную Голландии, Англия оказалась сильнее сборной Чехии. Финал состоится в субботу, 15 июля.

Португалия - Голландия - 1:0 (1:0)

Гол: Фернандес 24.

Англия - Чехия - 1:0 (0:0)

Гол: Нмеча 90+4.

Напомним, что в конце июня завершился молодежный чемпионат Европы, на котором победу одержала сборной Германии.