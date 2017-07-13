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Дзагоев: «Чувствую себя хорошо»
Сегодня, 21:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что на данный с его здоровьем все в порядке. Напомним, что Дзагоев из-за повреждений пропустил ряд матчей в прошлом сезоне и не смог принять участие в Кубке Конфедераций-2017.
«Я в отпуске хорошо поработал, подошел к началу сборов в нормальном состоянии, на втором сборе уже полноценно начал тренироваться. В общем, все хорошо», - сказал Дзагоев.
Напомним, что накануне ЦСКА провел товарищеский матч с «Краснодаром», в котором Дзагоев отметился забитым голом.
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ничего не делаю бабло платят, даги завидуют, жизнь удалась"
С ним у ЦСКА ещё есть шансы.