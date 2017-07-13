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Дзагоев: «Чувствую себя хорошо»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: игроки, ЦСКА, Дзагоев Алан
Сегодня, 21:28 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что на данный с его здоровьем все в порядке. Напомним, что Дзагоев из-за повреждений пропустил ряд матчей в прошлом сезоне и не смог принять участие в Кубке Конфедераций-2017.

«Я в отпуске хорошо поработал, подошел к началу сборов в нормальном состоянии, на втором сборе уже полноценно начал тренироваться. В общем, все хорошо», - сказал Дзагоев.

Напомним, что накануне ЦСКА провел товарищеский матч с «Краснодаром», в котором Дзагоев отметился забитым голом.

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