Дзагоев: «Чувствую себя хорошо»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отметил, что на данный с его здоровьем все в порядке. Напомним, что Дзагоев из-за повреждений пропустил ряд матчей в прошлом сезоне и не смог принять участие в Кубке Конфедераций-2017.

«Я в отпуске хорошо поработал, подошел к началу сборов в нормальном состоянии, на втором сборе уже полноценно начал тренироваться. В общем, все хорошо», - сказал Дзагоев.

Напомним, что накануне ЦСКА провел товарищеский матч с «Краснодаром», в котором Дзагоев отметился забитым голом.