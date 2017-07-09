Дзагоев вышел в стартовом составе ЦСКА на матч с «Краснодаром» и отметился голом

Стал известен стартовый состав ЦСКА на контрольный матч против «Краснодара», который проходит в закрытом режиме. Отметим, что на поле на этот раз с первых минут появился восстановившийся от травмы хавбек «армейцев» Алан Дзагоев, который открыл счет на 12-й минуте поединка.

ЦСКА: Помазун, А. Березуцкий, Васин, В. Березуцкий, Натхо, Щенников, Фернандес, Вернблум, Головин, Витиньо, Дзагоев.