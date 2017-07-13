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Женский футбольный клуб вошел в структуру ЦСКА
Сегодня, 21:32 | Источник: YouTube-канал ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров
Женский футбольный клуб ЦСКА включен в структуру армейского клуба. Об этом сообщил генеральный директор мужского ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками клуба.
Ранее Бабаев сообщил, что в планах клуба открыть интерактивный музей на домашнем стадионе.
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*омский газмяс с треском вылетел из 4-го футбольного дивизиона,но зато в женском первенстве появилась новая команда - Омская Газмясочка.*
Всё равно скоро зрителей в состав добавлять будут...
Немки играют и даже прилично.