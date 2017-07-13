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Женский футбольный клуб вошел в структуру ЦСКА

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Бабаев Роман
Сегодня, 21:32 | Источник: YouTube-канал ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров

Женский футбольный клуб ЦСКА включен в структуру армейского клуба. Об этом сообщил генеральный директор мужского ЦСКА Роман Бабаев на встрече с болельщиками клуба. 

Ранее Бабаев сообщил, что в планах клуба открыть интерактивный музей на домашнем стадионе.

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