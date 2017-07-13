ЦСКА откроет интерактивный музей на «ВЭБ Арене»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объявил о планах открыть интерактивный музей на домашнем стадионе.

«Планируем сделать интерактивный музей, чтобы болельщик мог окунуться в то или иное событие. Думаю, через год-полтора музей будет открыт.

Это будет не просто выставка наших трофеев, а современный и оригинальный музей, со множеством интерактивных модулей. Проект на стадии согласования, и думаю, что все пройдет нормально», - сказал Бабаев.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА близок к приобретению 18-летнего полузащитника норвежского «Сарпсборга» Крепина Диатта.