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ЦСКА откроет интерактивный музей на «ВЭБ Арене»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, ЦСКА, Бабаев Роман
Сегодня, 21:14 | Источник: YouTube-канал ЦСКА | Редакция: Максим Коджеспиров

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев объявил о планах открыть интерактивный музей на домашнем стадионе.

«Планируем сделать интерактивный музей, чтобы болельщик мог окунуться в то или иное событие. Думаю, через год-полтора музей будет открыт.

Это будет не просто выставка наших трофеев, а современный и оригинальный музей, со множеством интерактивных модулей. Проект на стадии согласования, и думаю, что все пройдет нормально», - сказал Бабаев.

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА близок к приобретению 18-летнего полузащитника норвежского «Сарпсборга» Крепина Диатта.

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