Новая схема лимита будет утверждена в августе или сентябре

Лимит на легионеров в заявке будет утвержден исполкомом РФС в конце августа или начале сентября. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Комитет профессионального футбола собирался по вопросу лимита уже три раза. В рамках него было создано несколько подкомитетов, один из которых возглавляет Владимир Хашиг (гендиректор ФК „Краснодар“ - прим. ред.), он разрабатывает критерии, которые будут применяться к легионерам, но пока о них конкретно говорить не стоит, потому что заседали они только один раз. В конце августа или начале сентября должен состояться исполком РФС, на котором должен быть решен вопрос с легионерами, потому что остается мало трансферных окон до изменения».

Лимит по схеме «6+5», действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке.