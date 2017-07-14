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Новая схема лимита будет утверждена в августе или сентябре

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Прядкин Сергей
Сегодня, 21:39 | Источник: ТАСС | Редакция: Дмитрий Кристя

Лимит на легионеров в заявке будет утвержден исполкомом РФС в конце августа или начале сентября. Об этом сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

«Комитет профессионального футбола собирался по вопросу лимита уже три раза. В рамках него было создано несколько подкомитетов, один из которых возглавляет Владимир Хашиг (гендиректор ФК „Краснодар“ - прим. ред.), он разрабатывает критерии, которые будут применяться к легионерам, но пока о них конкретно говорить не стоит, потому что заседали они только один раз. В конце августа или начале сентября должен состояться исполком РФС, на котором должен быть решен вопрос с легионерами, потому что остается мало трансферных окон до изменения».

Лимит по схеме «6+5», действующий в РФПЛ сейчас, предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков. В сезоне-2018/19 лимит на легионеров в РФПЛ изменится и будет ограничивать количество иностранных игроков не на поле, а в заявке.

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