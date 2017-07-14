«Спартак» - «Локомотив»: стартовые составы

Вадим Багров Последний шанс Юрия Павловича «Локомотив» должен еще раз попасть в Лигу Европы, чтобы Геркус не заменил опытного Семина. «Соккер.ру» предлагает оценить шансы москвичей на успех в РФПЛ. Комментариев: 8