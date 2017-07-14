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«Спартак» - «Локомотив»: стартовые составы

Матч: СпартакСпартак-:-ЛокомотивЛокомотив
Начало матча: Сегодня, 21:30
Соккер.Ру // Россия: события
Сегодня, 20:33 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Дмитрий Кристя

Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.

«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.

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