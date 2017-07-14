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«Спартак» - «Локомотив»: стартовые составы
Сегодня, 20:33 | Источник: Твиттер ФК "Спартак" | Редакция: Дмитрий Кристя
Стали известны стартовые составы команд на матч за Суперкубок России между «Спартаком» и «Локомотивом».
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Боккетти, Джикия, Комбаров, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Зе Луиш, Луис Адриано.
«Локомотив»: Гильерме, Кверквелия, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этой встречи.
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Моя летит в Хабаровск показывать классную игру людям.Моя - тире(если ты о команде) ну да ладно, и кому же в Хабаровске вы че там собрались показывать?) это хоть законно?) А то посадят лет на 5 за несанкционированный флешмоб, никому и в голову не придет, что это футбольный матч.
"А вот вы туда точно не полетите опять плакаться у здания РФС всей сектой будите"
На полном стадионе,
Под фаера - пожары
Мы - локо победим,
А ты езжай в Хабаровск.
ТуТу!! :)
Впрочем, это очевидно.
Свинья на рельсах-шашлык на ужин!!!