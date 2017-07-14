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«Ростов» представил форму на новый сезон
Сегодня, 15:25 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Роман Мельник
Футбольный клуб «Ростов» презентовал новую форму, в которой будет выступать команда в следующем сезоне.
Цветовая гамма формы полевых игроков выполнена в фирменных цветах клуба – желтом и синем, вратарей – синем и золотистом. Пресс-служба клуба отмечает, что «Ростов» решил оставить прежний стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме.
Раньше новую экипировку представил «Зенит».
Узнаваемый стиль - новые победы
Игровая форма на новый сезон https://t.co/mCB7URfC3T pic.twitter.com/6oqrb5mB28
— Football Club Rostov (@rostovfc) 14 июля 2017 г.
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Фотки неплохие, вот только мне кажется, что Бухаров без Бердыева совсем в полено превратится.
https://www.youtube.com/watch?v=VeK8Ivius7Y
Всё же Ростову удачи.