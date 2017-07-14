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«Ростов» представил форму на новый сезон

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события, Ростов
Сегодня, 15:25 | Источник: ФК "Ростов" | Редакция: Роман Мельник

Футбольный клуб «Ростов» презентовал новую форму, в которой будет выступать команда в следующем сезоне. 

Цветовая гамма формы полевых игроков выполнена в фирменных цветах клуба – желтом и синем, вратарей – синем и золотистом. Пресс-служба клуба отмечает, что «Ростов» решил оставить прежний стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме.

Раньше новую экипировку представил «Зенит».

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