«Ростов» представил форму на новый сезон

Футбольный клуб «Ростов» презентовал новую форму, в которой будет выступать команда в следующем сезоне.

Цветовая гамма формы полевых игроков выполнена в фирменных цветах клуба – желтом и синем, вратарей – синем и золотистом. Пресс-служба клуба отмечает, что «Ростов» решил оставить прежний стиль, так как он стал узнаваемым среди любителей футбола по всей стране. Много больших побед «Ростов» одержал именно в этой форме.

Раньше новую экипировку представил «Зенит».