Из-за неполадок самолета «Уфа» не вылетела на матч с «Тосно»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что команде не удалось вылететь из аэропорта в Санкт-Петербург на матч первого тура РФПЛ с «Тосно»:

«Мы пока не можем вылететь из-за технических неполадок самолета, будет замена лайнера. Обещаю через два часа предоставить новый борт. Это внештатная ситуация, но такое случается. Угрозы срыва матча нет».

Поединок состоится 15 июля в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Уфа» выкупила права на показ своих матчей чемпионата России.