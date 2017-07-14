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Из-за неполадок самолета «Уфа» не вылетела на матч с «Тосно»
Сегодня, 15:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том, что команде не удалось вылететь из аэропорта в Санкт-Петербург на матч первого тура РФПЛ с «Тосно»:
«Мы пока не можем вылететь из-за технических неполадок самолета, будет замена лайнера. Обещаю через два часа предоставить новый борт. Это внештатная ситуация, но такое случается. Угрозы срыва матча нет».
Поединок состоится 15 июля в 17:30 мск.
Ранее сообщалось, что «Уфа» выкупила права на показ своих матчей чемпионата России.
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