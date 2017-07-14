Рейтинг@Mail.ru

Из-за неполадок самолета «Уфа» не вылетела на матч с «Тосно»

Матч: ТосноТосно-:-УфаУфа
Начало матча: Завтра, 17:30
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: события
Сегодня, 15:45 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Роман Мельник

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил о том,  что команде не удалось вылететь из аэропорта в Санкт-Петербург на матч первого тура РФПЛ с «Тосно»:

«Мы пока не можем вылететь из-за технических неполадок самолета, будет замена лайнера. Обещаю через два часа предоставить новый борт. Это внештатная ситуация, но такое случается. Угрозы срыва матча нет».

Поединок состоится 15 июля в 17:30 мск.

Ранее сообщалось, что «Уфа» выкупила права на показ своих матчей чемпионата России.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 15:57, редактировал Сегодня 15:57
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 15:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 15:53
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
15:59 «Анжи» временно отзаявил форварда Базелюка 6
15:25 Фото «Ростов» представил форму на новый сезон 14
Вадим Багров
Серию – долой! Старые знакомые и словацкий акцент
ЦСКА нельзя пропускать от афинского АЕКа, а «Краснодар» и «Зенит» ждут победителей ответных матчей ЛЕ, что не мешает «Соккер.ру» познакомить с футбольными соперниками!
Комментариев: 4
14:13 Определились соперники «Зенита» и «Краснодара» в 3-м отборочном раунде Лиги Европы 75
13:20 ЦСКА встретится с АЕКом в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов 119
Вадим Багров
Жеребьевки ЛЧ и ЛЕ. ЦСКА, «Зенит» и «Краснодар» ждут соперников!
Сегодня три российских клуба узнают первых соперников в евросезоне. «Соккер.ру» держит руку на пульсе важных жеребьевок от УЕФА!
Комментариев: 22
11:36 Ахметов отправлен в дубль «Рубина» из-за конфликта с клубом 21
Вчера
Станислав Горин
Делайте ваши ставки! Итоговая таблица РФПЛ 2017/18
Соккер.ру» предлагает поделиться прогнозами на стартующий футбольный сезон. Выбирайте чемпиона, участников еврокубков и места для всех клубов лиги!
Комментариев: 68
22:16 РФС временно снял с «Анжи» запрет на регистрацию новых игроков 7
22:09 «Томь» оштрафована на 50 тысяч рублей 5
все материалы по этой теме
Турниры