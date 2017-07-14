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«Анжи» временно отзаявил форварда Базелюка
Сегодня, 15:59 | Источник: Rfpl.org | Редакция: Роман Мельник
В минувшем месяце «Анжи» арендовал нападающего ЦСКА Константина Базелюка, однако сегодня его отзаявил. Ситуацию прояснил руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов:
«Ситуация следующая: ЦСКА должен был заявить Базелюка по возвращении из „Эшторила“ хотя бы на один день по требованиям ФИФА. Поэтому нам пришлось ненадолго отзаявить игрока. Это всего лишь технически момент. Уже сегодня мы снова отдали все документы».
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И ГДЕ ЭТОТ ВАШ БАЗЕЛЮК ???