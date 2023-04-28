«Ахмат» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (29.04.2023)

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вчера, 21:12

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры отдают преимущество гостям по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Ахмата» будет стоить 3.65, а ничью можно поставить по 3.6. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.75.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.83 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 2.

Форма команд

«Ахмат» идет без поражений уже несколько туров РПЛ подряд, что несомненно радует болельщиков и руководство клуба. Команда из Грозного на данный момент заслуженно занимает пятое место с 40 баллами, но отстает от ближайшего и нынешнего соперника на пять пунктов. В предстоящей встрече у хозяев будет возможность сократить отставание, но в случае поражения они окончательно отпустят «армейцев». Два последних поединка «Ахмата» завершились победой над «Сочи» (1:0) и ничьей с «Факелом» (1:1).

ЦСКА мощно проводит концовку этого сезона и давно не проигрывает в официальных матчах. Московская команда идет на четвертом месте с 45 баллами, отставая на три очка от «Спартака». При удачных результатах в последних турах «армейцы» еще могут побороться за третье место. В прошлом туре ЦСКА сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1), а ранее с тем же счетом завершил матч с «Уралом» в кубке страны (1:1).

Информация для ставок

Пять последних встреч «Ахмата» закончились тоталом больше 2.5 мячей

ЦСКА не проигрывает уже девять официальных поединков подряд

не проигрывает уже девять официальных поединков подряд Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ахмат» проиграл три из пяти последних матчей ЦСКА

Прогноз

«Ахмат» хорошо выступает на своем поле, поэтому постарается в этот раз удивить «армейцев». Предлагаем немного рискнуть и взять победу хозяев в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.65.