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«Ахмат» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (23.04.2023)

сегодня, 16:36
Ахмат (Грозный)

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Сочи» будет стоить 3.35, а ничью можно поставить за 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.203.493.42
Pari 2.17 3.45 3.35

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд (ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ахмат» стабильно набирает очки в последних матчах РПЛ и уверенно держится в середине таблицы РПЛ. Команда занимает седьмое место с 37 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. На своем поле клуб из Грозного постарается с первых минут захватить преимущество и добиться победы. Два последних матча «Ахмата» завершились ничьей с «Факелом» (1:1) и победой над «Уралом» (2:0).

«Сочи» очень плохо выглядит в последних турах РПЛ и опускается все ниже по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает девятое место с 31 баллом и на два пункта отстает от ближайшего соперника. В выездной матче в Грозном даже ничья пойдет гостям на пользу, но добиться ее будет нелегко. Два последних поединка «Сочи» завершились поражениями от «Краснодара» (0:2) и «Крыльев Советов» (1:2).

Информация для ставок

  • «Ахмат» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних выездных матча «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Ахмат» проиграл шесть последних матчей с «Сочи»
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у не самого стабильного соперника и немного поправить статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу «Ахмата» по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.48 1.90 1.96 1.50 2.70
Pari 1.90 1.95
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:22
Думаю, что победа Ахмата выглядит здесь очень потенциально притягательно. Сочи сейчас находятся в кризисе, у команды уже 3-ий наставник за сезон, ну а игровые кондиции оставляют желать лучшего. Ахмат напротив в великолепной форме, команда Ташуева дома действует весьма агрессивно, так что есть все шансы не только продлить серию до 5-ти матчей без поражений подряд, но и набрать важные 3 очка, которые позволят и дальше бороться за топ 5. Сейчас хозяева выглядят сильнее гостей, потому на их победу мы и поставим.
Гость
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