«Ахмат» — «Сочи». Прогноз на матч чемпионата России (23.04.2023)

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сегодня, 16:36

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Сочи» будет стоить 3.35, а ничью можно поставить за 3.45. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.85.

На низовой матч можно поставить по коэффициенту 1.9 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Ахмат» стабильно набирает очки в последних матчах РПЛ и уверенно держится в середине таблицы РПЛ . Команда занимает седьмое место с 37 баллами и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. На своем поле клуб из Грозного постарается с первых минут захватить преимущество и добиться победы. Два последних матча «Ахмата» завершились ничьей с «Факелом» (1:1) и победой над «Уралом» (2:0).

«Сочи» очень плохо выглядит в последних турах РПЛ и опускается все ниже по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура коллектив занимает девятое место с 31 баллом и на два пункта отстает от ближайшего соперника. В выездной матче в Грозном даже ничья пойдет гостям на пользу, но добиться ее будет нелегко. Два последних поединка «Сочи» завершились поражениями от «Краснодара» (0:2) и «Крыльев Советов» (1:2).

Информация для ставок

«Ахмат» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних выездных матча «Сочи» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ахмат» проиграл шесть последних матчей с «Сочи»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Ахмат» постарается на своем поле забрать три очка у не самого стабильного соперника и немного поправить статистику личных встреч. Предлагаем сделать ставку на победу «Ахмата» по коэффициенту 2.17 в букмекерской конторе Лига Ставок.