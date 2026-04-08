Компани о предстоящем юбилее: «Возможно, отпраздную на следующей неделе»

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани остался доволен победой своей команды в Лиге чемпионов над «Реалом» во вторник вечером. В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» мюнхенцы выиграли 2:1.
После игры бельгийский специалист, отмечавший свою 100‑ю игру во главе «Баварии» и которому предстоит 40‑летний юбилей в пятницу, сказал:
Я стараюсь отделить такие вещи от своей предстоящего дня рождения. Это ещё не конец. Мы не будем впадать в эйфорию, и если где‑то в мире кто‑то празднует день рождения до важных матчей… ну, мой день рождения вообще не важен. Если мои ребята выиграют игру на следующей неделе, возможно, тогда я почувствую настоящее удовольствие.
Мы с большим уважением относимся к «Реалу» в «Баварии». Мы понимаем, что это за клуб, какая у него команда. Но вы должны знать, что у нас тоже серьезные амбиции. Матчи против таких соперников — вызов для нас.