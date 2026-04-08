Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2025/2026

Компани о предстоящем юбилее: «Возможно, отпраздную на следующей неделе»

сегодня, 10:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани остался доволен победой своей команды в Лиге чемпионов над «Реалом» во вторник вечером. В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» мюнхенцы выиграли 2:1.

После игры бельгийский специалист, отмечавший свою 100‑ю игру во главе «Баварии» и которому предстоит 40‑летний юбилей в пятницу, сказал:

Я стараюсь отделить такие вещи от своей предстоящего дня рождения. Это ещё не конец. Мы не будем впадать в эйфорию, и если где‑то в мире кто‑то празднует день рождения до важных матчей… ну, мой день рождения вообще не важен. Если мои ребята выиграют игру на следующей неделе, возможно, тогда я почувствую настоящее удовольствие.

Мы с большим уважением относимся к «Реалу» в «Баварии». Мы понимаем, что это за клуб, какая у него команда. Но вы должны знать, что у нас тоже серьезные амбиции. Матчи против таких соперников — вызов для нас.

Подписывайся в ВК
Все новости
Все комментарии
sihafazatron
сегодня в 10:39
Куда подходить??
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:38
40 лет не отмечают, а вот за сотую игру можно выпить...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 