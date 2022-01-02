«Аль-Араби» — «Аль-Вакра». Прогноз на матч Лиги Катара (04.01.2022)

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02 января 2022, 17:02

4 января 2022 года «Аль-Араби» сыграет против «Аль-Вакра» в рамках 12-го тура Лиги Звезд Катара. Матч пройдет на стадионе «Гранд-Хамад» в Дохе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Катаре.

Ставки букмекеров

Фаворит грядущего поединка — «Аль-Араби». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.82. Ничейный исход оценивается в 3.85, а победа гостей в 3.65.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выбрать тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.45.

Форма команд

«Аль-Араби» занимает в нынешнем сезоне третью строчку в турнирной таблице. В активе этого клуба — 20 пунктов. У команды шесть побед, две ничьих и три поражения. Коллектив забил 13 голов и пропустил 11 мячей. В последних матчах «Аль-Араби» показывает не самую лучшую игру, но есть результат, который так нужен — победа над «Аль-Хор» 0:2, а также ничейный исход с «Аль-Гарафой» 0:0 и поражение от «Умм-Самаля» 0:2.

«Аль-Вакра» идет в нынешнем сезоне на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. У команды четыре победы, четыре ничьих и два поражения. Коллектив забил 11 мячей и пропустил девять голов. В последних матчах «Аль-Вакра» сыграл вничью с «Шамалем» 1:1, а также уступил «Умм-Самалю» 1:4 и выиграл у «Аль-Гарафа» 0:1. Команда играет неплохо, но с результатами у нее большие проблемы, особенно в последних матчах.

Информация для ставок

«Аль-Вакра» проиграла один матч из последних пяти

«Аль-Араби» не может выиграть вот уже четыре поединка подряд

«Аль-Вакра» забила девять мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют — да, по коэффициенту 1.72. Эти команды часто отличаются забитыми мячами в своих играх, поэтому, можно предположить, что в очной встрече они смогут забить друг другу.