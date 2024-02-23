«Алавес» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (24.02.2024)

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вчера, 12:26

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. На ничейный результат можно поставить по 3.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 2.13. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.6.

Форма команд

«Алавес» идет на 12 месте с 28 баллами и очень хочет как можно быстрее себя обезопасить от зоны вылета. Команда только в этом году вернулась в Ла Лигу и выглядит не так плохо, как некоторые другие клубы, идущие внизу таблицы. В игре с «Мальоркой» хозяевам необходимо максимально проявить свои качества, чтобы достичь победы. Два последних матча «Алавеса» завершились ничьими с «Бетисом» (0:0) и «Вильярреалом» (1:1).

«Мальорка» располагается на 16 месте, что совсем близко к зоне вылета и это расстраивает болельщиков. Коллектив набрал 23 очка и имеет запас в шесть пунктов, что не так плохо. Чтобы подняться выше в таблице, гостям нужно набирать очки в матчах подобных этому и цепляться за них в поединках с более сильными клубами. В прошлом туре чемпионата Испании «Мальорка» проиграла на своем поле «Реалу» Сосьедад (1:2), а ранее одолела «Райо Вальекано» (2:1).

Информация для ставок

«Алавес» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Мальорка» выиграла три из пяти матчей с «Алавесом» при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предлагаем полностью опереться на статистику и сделать ставку, что большого количества мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.