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«Алавес» — «Кадис». Прогноз на матч Ла Лиги (24.02.2024)

вчера, 12:26
Алавес

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Алавеса» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.95. На ничейный результат можно поставить по 3.1, а победа гостей принесет игрокам выигрыш за 5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 2.13. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2 по 1.7. Ставка на «обе забьют» составляет 2.6.

Форма команд

«Алавес» идет на 12 месте с 28 баллами и очень хочет как можно быстрее себя обезопасить от зоны вылета. Команда только в этом году вернулась в Ла Лигу и выглядит не так плохо, как некоторые другие клубы, идущие внизу таблицы. В игре с «Мальоркой» хозяевам необходимо максимально проявить свои качества, чтобы достичь победы. Два последних матча «Алавеса» завершились ничьими с «Бетисом» (0:0) и «Вильярреалом» (1:1).

«Мальорка» располагается на 16 месте, что совсем близко к зоне вылета и это расстраивает болельщиков. Коллектив набрал 23 очка и имеет запас в шесть пунктов, что не так плохо. Чтобы подняться выше в таблице, гостям нужно набирать очки в матчах подобных этому и цепляться за них в поединках с более сильными клубами. В прошлом туре чемпионата Испании «Мальорка» проиграла на своем поле «Реалу» Сосьедад (1:2), а ранее одолела «Райо Вальекано» (2:1).

Информация для ставок

  • «Алавес» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах
  • Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
  • «Мальорка» выиграла три из пяти матчей с «Алавесом» при одном поражении
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предлагаем полностью опереться на статистику и сделать ставку, что большого количества мячей зрители не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
mujzqx4g3qda
mujzqx4g3qda
вчера в 14:43
Ожидаю напряженного матча между двумя равными командами. “Алавес” имеет преимущество своего поля.
v53w4y5ruyrx
v53w4y5ruyrx
вчера в 14:42
Учитывая форму команд и историю личных встреч, можно предположить, что «Алавес» может одержать победу в этом матче.
27mk3jcas5m6
27mk3jcas5m6
вчера в 12:31
Ставка на “обе забьют” может быть интересной.
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