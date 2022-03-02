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«Алавес» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (04.03.2022)

вчера, 22:56
Алавес

4 марта 2022 года состоится поединок «Алавес — Севилья». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который состоится на стадионе «Алавеса».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.693.371.94
Фонбет 4.70 3.25 1.88
Мелбет 4.64 3.38 1.98
1XBET 4.64 3.38 1.98
BetBoom 4.78 3.28 1.93

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Севилья». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.88. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 4.70. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Алавеса» 19-я строчка в турнирной таблице. У команды в активе 21 балл. Коллектив выиграл пять встреч, шесть раз играл вничью и проиграл в 15 матчах. Всего у команды 21 забитый и 44 пропущенных гола. В последних встречах «Алавес» выглядит не лучшим образом — ничейный исход с «Хетафе» со счетом 2:2, а также поражение от мадридского «Реала» 3:0 и победа над «Валенсией» 2:1.

«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 54 балла. У команды 15 побед, девять ничьих и два поражения. Коллектив забил 39 голов и пропустил 18 мячей. В последних встречах «Севилья» выглядит очень хорошо и часто набирает драгоценные баллы — победа над «Бетисом» со счетом 2:1, а также ничья с «Эспаньолом» 1:1 и три очка с «Эльче» 2:0.

Информация для ставок

  • «Севилья» проиграла один матч из последних пяти
  • «Алавес» выиграл два матча из последних пяти
  • У «Севильи» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5 по коэффициенту 2.45. Эти коллективы способны выдать голевое шоу и показать очень хороший уровень игры с забитыми мячами, поэтому данная ставка смотрится органично.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.81 1.61 2.45 1.29 3.82
Фонбет 1.55 2.45
Мелбет 1.61 2.54
1XBET 1.61 2.54
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:41
Победа команды гостей и тотал меньше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
вчера в 23:12
Игра на три результата
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