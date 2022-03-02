«Алавес» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (04.03.2022)

1646251015

вчера, 22:56

4 марта 2022 года состоится поединок «Алавес — Севилья». Эта игра пройдет в рамках очередного тура Испанской Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч, который состоится на стадионе «Алавеса».

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, можно сделать ставку на то, что победит «Севилья». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.88. Ничейный исход оценивается в 3.25, а победа хозяев в 4.70. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют — да, по коэффициенту 2.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне у «Алавеса» 19-я строчка в турнирной таблице. У команды в активе 21 балл. Коллектив выиграл пять встреч, шесть раз играл вничью и проиграл в 15 матчах. Всего у команды 21 забитый и 44 пропущенных гола. В последних встречах «Алавес» выглядит не лучшим образом — ничейный исход с «Хетафе» со счетом 2:2, а также поражение от мадридского «Реала» 3:0 и победа над «Валенсией» 2:1.

«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 54 балла. У команды 15 побед, девять ничьих и два поражения. Коллектив забил 39 голов и пропустил 18 мячей. В последних встречах «Севилья» выглядит очень хорошо и часто набирает драгоценные баллы — победа над «Бетисом» со счетом 2:1, а также ничья с «Эспаньолом» 1:1 и три очка с «Эльче» 2:0.

Информация для ставок

«Севилья» проиграла один матч из последних пяти

«Алавес» выиграл два матча из последних пяти

У «Севильи» три забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке букмекеры Фонбет рекомендуют сделать ставку на то, что тотал забитых мячей будет больше 2.5 по коэффициенту 2.45. Эти коллективы способны выдать голевое шоу и показать очень хороший уровень игры с забитыми мячами, поэтому данная ставка смотрится органично.