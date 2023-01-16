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«Алавес» — «Севилья». Прогноз на матч Кубка Испании (17.01.2023)

вчера, 14:15
Севилья

Ставки букмекеров

Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.073.481.99
1XBET 4.58 3.52 1.80

Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Алавес» на данный момент представляет Сегунду и предпринимает попытки вернуться в элитный испанский дивизион. Однако, в последних пяти турах коллектив набрал лишь три балл, что откинуло их сразу на пятое место, а отрыв от лидера составляет шесть баллов. В домашнем матче с «Севильей» у хозяев определенно будут шансы забить, а возможно и пройти в следующий раунд. В прошлом матче «Алавес» минимально уступил «Реалу Овьедо» (0:1), а ранее уступил на выезде «Андорре» (1:3).

«Севилья» испытывает все те же проблемы, что и в начале сезона и вносимые корректировки со стороны тренерского штаба помогают слабо. Многократный победитель Лиги Европы продолжает оставаться в зоне вылета Ла Лиги, что не дает футболистам сосредоточиться на других турнирах. Тем не менее, в данной встрече гости являются фаворитами и попробуют доказать это на поле. Два последних матча «Севильи» завершились поражением от «Жироны» (2:3) и победой с «Хетафе» (2:1).

Информация для ставок

  • Шесть последних матчей «Алавеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Севилья» уступила только в трех выездных поединках за последнее время из десяти
  • «Севилья» выиграла два из четырех последних матчей с «Алавесом»

Прогноз

«Севилья» должна отвлечься от проблем в чемпионате и провести качественный матч, порадовав болельщиков и пройдя в четвертьфинал кубка Испании. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.97.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.74 2.16
1XBET 1.66 2.29
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:30
Севилья в настоящее время представляет из себя потрепанного в боях, без перьев петуха, которому ничего не остается как доказать свое "Я" в битве с собратом из соседского курятника. Тем более оппонент не самый лучший представитель фазенды из-за изгороди...)
pd4kujxbzcnf
pd4kujxbzcnf ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 12:27
спасибо, поправили
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:22
Из раздела "Информация для ставок":

«Севилья» выиграла три из четырех последних матчей с «Сельтой»
Подробнее: https://www.soccer.ru/tips/alaves-sevilya_prognoz_17-01-2023 16.01.2023

Мну конечно извиняется, но как то не вхрюкиваю.... а причем тут Сельта? Рандеву с ФК "Алавес" или каким боком "Сельта"!
Gahi
Gahi
вчера в 19:53
В этом матче скорее всего обе команды забьют. Удачи
YGGDRASILL911
YGGDRASILL911
вчера в 15:17
Трудно предсказать исход этого матча, но гости скорее выиграют.
Гость
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