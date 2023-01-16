«Алавес» — «Севилья». Прогноз на матч Кубка Испании (17.01.2023)

Ставки букмекеров
Фаворитами букмекеры в этом поединке называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.97. В случае победы «Алавеса», зайдет коэффициент 3.95. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.45.
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сегодня, 23:00
Также в линии букмекеры предлагают 2.12 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.72. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.95.
Форма команд
«Алавес» на данный момент представляет Сегунду и предпринимает попытки вернуться в элитный испанский дивизион. Однако, в последних пяти турах коллектив набрал лишь три балл, что откинуло их сразу на пятое место, а отрыв от лидера составляет шесть баллов. В домашнем матче с «Севильей» у хозяев определенно будут шансы забить, а возможно и пройти в следующий раунд. В прошлом матче «Алавес» минимально уступил «Реалу Овьедо» (0:1), а ранее уступил на выезде «Андорре» (1:3).
«Севилья» испытывает все те же проблемы, что и в начале сезона и вносимые корректировки со стороны тренерского штаба помогают слабо. Многократный победитель Лиги Европы продолжает оставаться в зоне вылета Ла Лиги, что не дает футболистам сосредоточиться на других турнирах. Тем не менее, в данной встрече гости являются фаворитами и попробуют доказать это на поле. Два последних матча «Севильи» завершились поражением от «Жироны» (2:3) и победой с «Хетафе» (2:1).
Информация для ставок
- Шесть последних матчей «Алавеса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Севилья» уступила только в трех выездных поединках за последнее время из десяти
- «Севилья» выиграла два из четырех последних матчей с «Алавесом»
Прогноз
«Севилья» должна отвлечься от проблем в чемпионате и провести качественный матч, порадовав болельщиков и пройдя в четвертьфинал кубка Испании. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 1.97.
«Севилья» выиграла три из четырех последних матчей с «Сельтой»
Подробнее: https://www.soccer.ru/tips/alaves-sevilya_prognoz_17-01-2023 16.01.2023
Мну конечно извиняется, но как то не вхрюкиваю.... а причем тут Сельта? Рандеву с ФК "Алавес" или каким боком "Сельта"!
«Севилья» выиграла три из четырех последних матчей с «Сельтой»
Подробнее: https://www.soccer.ru/tips/alaves-sevilya_prognoz_17-01-2023 16.01.2023
Мну конечно извиняется, но как то не вхрюкиваю.... а причем тут Сельта? Рандеву с ФК "Алавес" или каким боком "Сельта"!