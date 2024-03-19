«Алькоркон» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (23.03.2024)

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вчера, 23:21

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Реал Овьедо». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.25. Победа «Алькоркона» оценивается по 3.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 2.95.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.5. Поставить на то, что команды обменяются голами, любой игрок может по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Алькоркон» не радует своих болельщиков в этом сезоне и на данный момент находится в зоне вылета. Команда занимает лишь 20 место с 30 очками и уступает один пункт последней спасительной 18й ступеньке в таблице. На своем поле коллектив постарается создать проблемы более успешному «Реал Овьедо» и не отпустить его с победой со своего стадиона. Два последних матча «Алькоркона» завершились минимальным поражением от «Спортинга» Хихон (0:1) и ничьей с «Эспаньолом» (1:1).

«Реал Овьедо» мечтает о выходе в Ла Лигу и очень старается попасть в зону плей-офф. Перед стартом очередного тура коллектив занимает восьмое место с 48 баллами и всего на балл отстает от шестой позиции, которая дает право сыграть в стыковых матчах. Выездной матч с аутсайдером является хорошей возможностью сделать рывок вперед в случае победы. Два последних поединка с участием «Реала Овьедо» завершились ничьей с «Расингом» (1:1) и победой над «Альбасете» на выезде (2:1).

Информация для ставок

«Алькоркон» выиграл только два поединка из десяти последних в чемпионате

«Реал Овьедо» уступил в двух встречах из десяти последних

Последние шесть из семи матчей между коллективами закончились исходом «обе забьют»

«Алькоркон» проиграл три последних поединка против «Реала Овьедо»

Прогноз

В этом матче хозяева приложат все усилия, чтобы одержать победу, ведь команде необходимо покидать зону вылета, особенно если учесть, что матчей до завершения чемпионата осталось не так много. Сделать ставку на победу «Алькоркона» с форой 0 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.45.