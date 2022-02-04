«Аморебьета» — «Реал Овьедо». Прогноз на матч Сегунды (06.02.2022)

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вчера, 16:49

6 февраля 2022 года «Аморебьета» сыграет против «Реал Овьедо» в рамках очередного тура Испанской Сегунды. Матч пройдет на домашнем стадионе «Аморебьеты». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Овьедо». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.70. Ничейный исход оценивается в 2.90. В победу хозяев поля верят по 2.95. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Аморебьета» идет в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 24 пункта. У команды четыре победы, 12 ничьих и девять поражений. Коллектив забил 29 голов и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Аморебьета» выглядит очень плохо и только один поединок помог команде стать увереннее — победа над «Жироной» со счетом 1:0. Также были поражения от «Спортинга» из Хихона 2:1 и ничья с «Тенерифе» 1:1.

«Реал Овьедо» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 36 баллов. У коллектива восемь побед, 12 ничьих и пять поражений. Всего команда забила 28 мячей и пропустила 24 гола. В последних встречах «Овьедо» показывает очень плохой футбол и заслуженно теряет очки — поражение от «Тенерифе» со счетом 4:0, а также ничья с «Эйбаром» 1:1 и победа над «Альмерией» 2:0.

Информация для ставок

«Аморебьета» выиграла один матч из последних пяти

«Реал Овьедо» выиграл два матча из последних пяти

У «Аморебьеты» три забитых мяча за три последних матча

Прогноз

Букмекеры Фонбет рекомендуют сделать в этом матче ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.02. Эти клубы хорошо играют в атаку и наверняка смогут порадовать болельщиков своей результативностью.

