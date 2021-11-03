«Аморебьета» — «Вальядолид». Прогноз на матч испанской Сегунды (03.11.2021)

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03 ноября 2021, 18:18

«Аморебьета» примет «Вальядолид» в рамках 14-го тура испанской Сегунды. Поединок состоится 3 ноября 2021 года. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит противостояния — «Вальядолид». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.97. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Аморебьеты» в 4.15.

В качестве дополнительной ставки на игру можно выделить «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Аморебьета» расположилась на предпоследней строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба девять баллов. У команды одна победа, шесть ничьих и шесть поражений. «Аморебьета» забила 12 голов и пропустила 19 мячей. В последних поединках у клуба была ничья против «Уэски», поражение от «Реала Сосьедад II» и ничья с «Фуэнлабрадой».

«Вальядолид» расположился в нынешнем сезоне Сегунды на пятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 22 пункта. Команда выиграла шесть поединков, четыре раза сыграла вничью и проиграла в трех матчах. У «Вальядолида» 17 забитых и 12 пропущенных. В последних матчах испанский коллектив выглядит неплохо, «Вальядолид» обыграл «Эйбар», победил «Спортинг» и сыграл вничью с «Ибицой».

Информация для ставок

«Вальядолид» не проигрывает семь игр подряд

«Аморебьета» не побеждает вот уже десять поединков подряд

У «Вальядолида» пять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом матче можно присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.20. «Вальядолид» хорош в атаке и может забить сразу несколько голов в ворота своего оппонента. В этом поединке, учитывая статистику «Аморебьеты», не стоит ожидать даже ничейного исхода от хозяев поля.