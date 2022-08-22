«Андерлехт» — «Янг Бойз». Прогноз на матч Лиги Конференций (25.08.2022)

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сегодня, 13:00

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Лига Ставок на победу гостей предлагает коэффициент 3.35, в то время как победа «Андерлехта» будет стоить 2.15. В случае мирового соглашения между командами сыграет коэффициент 3.45.

Также игроки могут выбрать тотал больше 2.5 мячей по 1.95. Если есть сомнения по поводу большого количества голов, оптимальным вариантом станет тотал меньше 2.5 мячей по 1.85.

Форма команд

«Андерлехт» добился выездной победы в первом матче, что для многих любителей футбола стало большой неожиданностью. Тем не менее, расслабляться очень рано, ведь «Янг Бойз» умеет возвращаться в игру и уже отыгрывался несколько раз в плей-офф различных турниров. В чемпионате Бельгии «Андерлехт» обыграл на выезде «Сент-Трюйден» (3:0), а несколькими днями позднее одолел «Янг Бойз» (1:0).

Коллектив из Швейцарии несмотря на поражение на своем стадионе очень усердно готовится к ответной встрече, ведь в случае поражения, команда останется без осенних еврокубков. Во внутреннем первенстве у клуба все в порядке, а именно первое место с 11 очками и отрывом в два балла от ближайшего конкурента. В последнем матче кубка страны «Янг Бойз» разгромил «Schoenberg» (10:1), а ранее уступили «Андерлехту» (0:1).

Информация для ставок

«Андерлехт» выиграл восемь матчей из последних десяти во всех турнирах

Пять из шести последних матчей клуба из Швейцарии завершились исходом «обе забьют — нет»

«Андерлехт» не уходит с поля без забитого мяча на своем стадионе уже восемь поединков подряд

Прогноз

Тяжело представить, как будет проходить матч и в чью пользу он может закончиться, ведь игра возможна на три результата. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.